Окончание войны: в США заявили о "движении Украины к перемирию"

В частности, в Саудовской Аравии также стоит вопрос обширного соглашения с полезными ископаемыми.

Администрация президента США считает, что руководство Украины готово двигаться вперед с требованием Вашингтона по поводу процесса прекращения огня с Россией. До этого видение американской стороны было кардинально иным.

Об этом сообщает издание BBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Государственного департамента США.

Американский госсекретарь США Марко Рубио и советник по нациобезопасности Майк Уолтс должны прибыть в Саудовскую Аравию для встречи с украинскими коллегами, которая состоится 11 марта. Десять дней назад во время ссоры в Белом доме Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вроде бы не готов прекратить войну.

"Тот факт, что они приезжают сюда на высоком уровне, для нас хорошее свидетельство того, что они хотят сесть за стол и готовы двигаться вперед", — высказался представитель Госдепартамента на условиях анонимности.

ВВС пишет: хотя Зеленский также должен посетить королевство Персидского залива и встретиться с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Впрочем, украинский лидер не будет играть никакой официальной роли в переговорах с американцами. Официальный Киев будут представлять глава его Офиса Андрей Ермак, советник по национальной безопасности страны, а также министры иностранных дел и обороны.

Зеленский написал в соцсетях в понедельник, что Украина "стремится к миру с первой секунды войны, и мы всегда говорили, что единственная причина, почему война продолжается, это Россия".

Чуть позже во время ежедневного брифинга спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что важно определить, действительно ли Украина хочет мира или нет. Официальные лица США неоднократно обвиняли Зеленского в нежелании мира.

"Украинский лидер находился под сильным давлением США, чтобы пойти на уступки перед любыми мирными переговорами, в то время как он настаивал на жестких гарантиях безопасности для Киева, подчеркивая, что Путин нарушил предварительные соглашения о прекращении огня", — говорится в статье BBC.

Несколько дней назад американский президент выпустил редкую угрозу дальнейших санкций против Москвы, пытаясь добиться соглашения. США уже ввели жесткие санкции против России из-за войны войны. Трамп заявил: рассматривает этот шаг, потому что "Россия прямо сейчас "толчет" Украину на поле боя".

Вскоре после ссоры в Белом доме Зеленский выразил сожаление по поводу инцидента и попытался наладить отношения с США, являющимся крупнейшим военным поставщиком страны.

Позже спецпредставитель Трампа Стив Виткофф заявил, что президент получил письмо от украинского коллеги, которое содержало "извинения" и "чувство благодарности". По словам Виткоффа, в Саудовской Аравии Штаты хотели обсудить "рамки" мира, чтобы попытаться положить конец российско-украинской войне.

Авторы материала отмечают, что крупная сделка с полезными ископаемыми, сорванная из-за спора, также снова стоит на повестке дня в Саудовской Аравии. Украина предложила предоставить США доступ к своим запасам редкоземельных минералов в обмен на гарантии безопасности США.

Конфликт в Белом доме также привел к приостановке США военной помощи Украине и прекращению обмена разведданными.

"Ну, мы почти сделали. Я имею в виду, мы действительно почти сделали, и мы хотим сделать все возможное, чтобы заставить Украину серьезно отнестись к чему-нибудь", — ответил Трамп на вопрос о том, будет ли он рассматривать возможность отмены паузы в разведке.

Напомним, Financial Times опубликовало материал о том, что Украина предложит частичное перемирие с Россией — якобы для того, чтобы возобновить обмен разведывательными данными и военную помощь.

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