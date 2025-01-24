Окончание войны в Украине: британский генерал назвал, чего Трамп может добиться от Путина

Добровольно российская армия не отступит, ведь Путин продолжает верить в свою победу.

В контексте завершения войны в Украине лучшее, на что можно надеяться на сегодняшний день, это остановка боевых действий на текущих позициях и переговоры. Это все, чего способен президент США Дональд Трамп добиться от президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение британский генерал в отставке Фрэнсис Ричард Даннат высказал в эфире телеканала "Киев".

Он убежден, что добровольно российская армия не отступит, ведь Путин продолжает верить в свою победу.

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"Путин продолжает верить, что Россия мощная и что она побеждает в этой войне. И он не хочет делать никаких уступок вообще. Честно говоря, я не могу видеть, как российские силы смогут отступить по доброй воле с территорий востока Украины, которые они уже захватили в течение последних почти трех лет", – рассказал Даннатт.

По его мнению, возможно, единственной альтернативой в таком случае яаляется давление со стороны Америки и Европы, а также помощь Украине продолжать сражаться в этой войне.

"Думаю, что лучшее, на что можно надеяться на это время, это перемирие, остановка боевых действий на текущих позициях и продолжение переговоров. Я думаю, что это среднесрочные цели. И это все, чего Трамп может добиться от Владимира Путина", – считает британский генерал.

Кстати, Трамп заявил, что США введут сильнейшие санкции и тарифы против России, если она не согласится завершить войну быстро.

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