Окончание войны в Украине: что Трамп предложил Эрдогану

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.

Об этом пишет Hürriyet.

Накануне состоялся телефонный разговор Трампа и Эрдогана. Два лидера обсудили разные политические вопросы.

Реклама

В частности, Трамп хочет привлечь Эрдогана к переговорам о прекращении войны в Украине.

Как обратили внимание журналисты, во время разговора Дональд Трамп отметил важность участия Турции в мирном процессе и выразил уверенность в способности Эрдогана сделать конструктивным диалог между Украиной и Россией.

Лидер Турции, со своей стороны, положительно отнесся к предложению и подтвердил готовность Анкары содействовать переговорам.

«Президент Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским», — отметил источник, близкий к переговорам.

Реклама

Напомним, в конце апреля Эрдоган заявил, что поддерживает с Трампом «телефонную дипломатию» и при первой же возможности проведет с ним встречу.

«Мы два лидера, которые верят, что смогут преодолеть вопросы, которые в разных кругах рассматриваются как риски, с помощью диалога и дипломатии», — отмечал президент Турции.