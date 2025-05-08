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Окончание войны в Украине: что Трамп предложил Эрдогану
Трамп по итогам переговоров с президентом Турции заявил о намерении привлечь Анкару в качестве посредника по урегулированию российско-украинской войны.
Президент США Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану выступить посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией.
Об этом пишет Hürriyet.
Накануне состоялся телефонный разговор Трампа и Эрдогана. Два лидера обсудили разные политические вопросы.
В частности, Трамп хочет привлечь Эрдогана к переговорам о прекращении войны в Украине.
Как обратили внимание журналисты, во время разговора Дональд Трамп отметил важность участия Турции в мирном процессе и выразил уверенность в способности Эрдогана сделать конструктивным диалог между Украиной и Россией.
Лидер Турции, со своей стороны, положительно отнесся к предложению и подтвердил готовность Анкары содействовать переговорам.
«Президент Эрдоган является лидером, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским», — отметил источник, близкий к переговорам.
Напомним, в конце апреля Эрдоган заявил, что поддерживает с Трампом «телефонную дипломатию» и при первой же возможности проведет с ним встречу.
«Мы два лидера, которые верят, что смогут преодолеть вопросы, которые в разных кругах рассматриваются как риски, с помощью диалога и дипломатии», — отмечал президент Турции.