Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
4639
Время на прочтение
1 мин
1 мин

Окончание войны в Украине: президент Бразилии сделал громкое заявление

Луис Инасиу Лула да Силва считает, что война России против Украины должна скоро завершиться. В то же время он не назвал конкретные сроки.

Анастасия Павленко
Президент Бразилии

Президент Бразилии / © Associated Press

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что о том, что война в Украине скоро закончится. Об этом, по его словам, знают не только обе стороны конфликта, но США и страны Европы.

Об этом пишет Rai News.

«Все знают, что эта война скоро закончится. Я считаю, что и президент Путин, и Зеленский знают, к чему приведет этот конфликт, равно как и Европа и Трамп. Они только ждут момента, когда наберутся смелости объявить о его окончании», — сказал президент Бразилии.

Также Силва подверг критике решение Европейского Союза, который выделил 800 миллиардов евро на перевооружение всех стран-членов. По мнению президента Бразилии, эти средства следует потратить на другие цели.

«Когда нам нужны деньги для борьбы с голодом и поддержки лесов, эти ресурсы следует выделить на другие цели», — добавил Силва.

Ранее спецпредставитель США Стив Уиткофф заявил, что Владимир Путин хочет покончить с войной в Украине. По его словам, мирное соглашение уже на столе.

Военный эксперт Иван Ступак считает, что нынешняя ситуация — как и более более критична, не остановит кремлевского диктатора Владимира Путина. Эксперт убежден, что дело не в территориях, а в личной иррациональной враждебности.

