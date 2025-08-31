Окончание войны в Украине: в Кремле выдвинули новое требование

Дмитрий Песков / © Getty Images

Россия продолжает «специальную военную операцию» (СВО) и одновременно сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговорного процесса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«Мы готовы урегулировать ситуацию политическим и дипломатическим путем. Но поскольку не видим взаимных шагов от Киева, продолжаем „СВО“, — сказал он.

Помимо этого, Песков обратил внимание, что со стороны Украины продолжаются удары по объектам российской инфраструктуры. Чаще всего речь идет именно о мирной инфраструктуре.

Напомним, условия, ранее озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, касались «отвода украинских войск с территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей», а также «отказа Украины от вступления в НАТО и объявления нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса».

Условиями предполагаемого мирного договора Путин назвал «международное признание оккупации Крыма и территорий четырех областей Украины». Также в процессе мирного урегулирования, по мнению президента России, страны Запада должны отменить все санкции, введенные против Москвы.

На это отреагировали и украинские власти, и западные политики, а также эксперты и аналитики. В частности, Институт изучения войны, анализируя заявления Путина, отметил, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и только делает такую заинтересованность, чтобы убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что «все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и направлены на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество».

Накануне глава МИД Сергей Лавров снова озвучил собственные условия мирного урегулирования войны против Украины. Они резко расходятся с планом администрации Дональда Трампа.