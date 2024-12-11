Окончание войны в январе или хотя бы временное перемирие: Портников оценил перспективу

Пока нет оснований считать, что война в Украине может завершиться в январе этого 2025 года.

Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников в интервью "Радио Свобода".

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"Завершение войны, как мы неоднократно говорили, зависит не от того, какие представления о завершении войны у президента Украины или у президента США. А от того, насколько эти представления интересны Путину. Если у президента РФ есть впечатление, что экономика России – очень плохом состоянии, и что ему нужно воспользоваться возможностью, чтобы остановить военные действия, тогда он может использовать период инаугурации Дональда Трампа для приостановка военных действий, скорее всего, с выполнением хотя бы частично своих условий", – говорит журналист.

Портников прогнозирует, что Путин в первую очередь потребует заморозки на линии прекращения огня или даже выведения украинских войск из Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

"И возможно, новая администрация США будет с этим соглашаться. И нам придется покидать Херсон и Запорожье. Я надеюсь, что в Белом доме на это все же не согласятся. Но россияне будут это требовать до последнего", – сказал он.

В конце концов Портников не исключает, что в январе примут соглашение о временном прекращении огня. Однако отмечает: об окончании войны пока речь не идет.

"Может быть соглашение о прекращении огня – просто о прекращении огня по линии столкновения войск. А дальше могут быть какие-то переговоры. Которые не обязательно приведут к окончанию войны, а могут даже привести к ее возобновлению. Но если Путин решит, что у него достаточно ресурсов для ведения войны, боевые действия продлятся не только после 20 января, но и всю каденцию Трампа", – подытожил Виталий. Портников.

Ранее Виталий Портников назвал два варианта как можно закончить войну в Украине.

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