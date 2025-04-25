Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп утверждает, что его заявление об окончании войны в Украине за 24 часа было "образным".

Об этом он заявил в своем интервью журналу TIME.

Во время президентской гонки республиканец утверждал, мол, сможет закончить войну в Украине за первые 24 часа на должности. Журналист издания попросил американского лидера объяснить свои слова, ведь он возглавляет Белый дом почти 100 дней.

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На это Трамп ответил, мол, "сказал образно" об окончании войны в Украине.

"Ну, я сказал это образно. Я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть. Вы знаете, что это, конечно, подхватывается фейковыми новостями. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец", — высказался американский президент.

Напомним, в CNN опубликовали материал о том, что Дональд Трамп делает странно сформулированные заявления о войне. Усилия США в значительной степени склоняются к позициям России.

Дата публикации 08:24, 19.04.25 Количество просмотров 55 Экстренно! США могут признать Крым российским?