Окончание войны за один день: Трамп после инаугурации объяснил свое обещание

Президент США Дональд Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что постарается сделать это как можно скорее.

Об этом политик заявил на встрече со поклонниками в Capital One Arena в Вашингтоне.

"Прошло пол дня. У меня еще есть пол дня. Мы хотим все закончить", — объяснил Трамп свое обещание "завершить войну в Украине за день".

По его словам, он поймет возможные сроки окончания войны только после разговора с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным. Этот разговор может состояться очень скоро, отметил Трамп.

Напомним, также Дональд Трамп заявлял о том, что надеется на скорое прекращение войны в Украине после разговора с Путиным. В то же время глава Белого дома отметил, что не может говорить о том, когда именно это произойдет. Однако позже заметил, что это может произойти очень скоро.

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