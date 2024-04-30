"Окончание войны зависит от Путина": Блинкен высказался о готовности к переговорам с РФ

По словам госсекретаря США, "как только Россия продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, мы будем там. Верю, что украинцы тоже будут".

У США есть план, который поможет Украине превратиться в успешную страну в военном, экономическом и демократическом смысле. Планы президента РФ Владимира Путина провалились, и как только он это поймет, продемонстрирует искреннее желание вести переговоры, США и Украина "точно будут там".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел арабских и европейских стран в Эр-Рияде 29 апреля, сообщает "Голос Америки".

Блинкен подчеркнул, что США удалось сплотить страны по всему миру для помощи Украине через понимание, что российская агрессия направлена не только против этого государства, но и против основополагающих принципов мирового строя.

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В то же время госсекретарь США сказал, что в настоящее время окончание войны зависит от воли и решения Путина.

"Страны признают, что агрессия была направлена не только против Украины, но и против некоторых основополагающих принципов международной системы. И если мы оставим этот вызов безнаказанным, тогда, вероятно, [...] у нас будет мир, где будет больше, а не меньше, конфликтов", – высказался американский дипломат.

Он убежден, что планы Путина по Украине – стереть ее с карты, включить в Россию, чтобы государство больше не существовало – провалились.

"У нас также есть альянс в Европе, который сильнее, он также больше, чем был, и я думаю, что есть план, который позволит Украине со временем добиться успеха – [быть] сильной страной в военном, экономическом, демократическом смысле", – сказал Блинкен.

Война в Украине стала для РФ "стратегическим поражением"

Он также отметил, что война в Украине стала для России "стратегическим поражением", ведь страна-агрессор сейчас слабее в экономическом, военном и дипломатическом планах.

В то же время, Европа за два года полномасштабной войны в Украине смогла избавиться от зависимости от российских энергоресурсов.

"Все это, я считаю, является огромным стратегическим поражением России. Во многом Путин ускорил немало вещей, которые он пытался предотвратить. Я надеюсь, что есть признание этого", – сказал госсекретарь США.

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Какие у Украины долгосрочные перспективы

Он также обратил более подробное внимание на долгосрочные перспективы Украины. Так, в настоящее время более 30 стран либо уже завершили переговоры с Украиной, либо завершат их в скором времени по подписанию соглашений о двусторонних обязательствах в сфере безопасности. Это заложит основу для возможности государства в будущем сдерживать и защищаться от агрессии.

По словам Блинкена, с экономической точки зрения среди частных инвесторов существует большой интерес к Украине, и США способствуют притоку частных инвестиций в страну. Дипломат обратил внимание на то, что Украина смогла восстановить товаропоток по Черному морю и сейчас экспортирует им больше товаров, чем до февраля 2022 года. Это указывает на вероятность экономически сильной Украины в будущем.

Госсекретарь США указал, что с точки зрения развития демократии в Украине лучшим толчком является открытие Евросоюзом переговоров о членстве государства.

Окончание войны зависит от Путина

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Блинкен убежден, что окончание войны "в основном зависит от Владимира Путина и того, что он решит", учитывая все факторы.

"Все указанное является самым мощным ответом Путину, потому что это говорит о том, что Украина не только выживет, но и сможет процветать в будущем. Поэтому я надеюсь, что Путин поймет сообщение и продемонстрирует готовность вести искренние переговоры, в соответствии с основными принципами, которые являются основой международного сообщества, Устава ООН – суверенитета, территориальной целостности, независимости. Если они должным образом подтверждены, должно быть решение", – высказался американский дипломат.

"Как только Россия продемонстрирует, что она искренне желает вести переговоры, мы точно будем там. И я верю, что украинцы тоже там будут", – резюмировал госсекретарь США.

К слову, 19 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил об уверенности государства в необходимости продолжать войну в Украине.

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