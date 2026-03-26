Окончание войны: Зеленский объяснил, что тормозит процесс

Владимир Зеленский / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Россия якобы хочет закончить войну, поэтому США считают, что давление на Москву будет излишним.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde.

«Мы не видим от России искреннего желания окончания войны, и мы делимся этим с партнерами. Соединенные Штаты считают, что Путин хочет завершения войны. Здесь у нас совершенно разные взгляды.

С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на Россию. Мы знаем, что Путин не желает завершать войну. Мы просим о дополнительном давлении, чтобы он захотел. А Америка считает, что он хочет и зачем лишнее давление, если Россия показывает, что они тоже готовы к миру. Есть разные взгляды на некоторые вещи, и с этим нужно работать», — сказал он.

Напомним, подготовка к мирным переговорам по окончании войны превратилась в сложный процесс с постоянным переносом сроков и спорами о локации.

Зеленский сообщал, что Украина проявила максимальную гибкость и подтвердила готовность делегации прибыть в Вашингтон или Майами. В то же время, Россия предлагала выбрать нейтральные площадки в Турции или Швейцарии. Однако, этот вариант не получил согласования со стороны Соединенных Штатов.

Кроме этого, в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия готовится воевать против Украины и дальше. Об этом свидетельствуют события на фронте, а также обстрелы мирных людей.