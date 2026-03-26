Окончание войны: Зеленский объяснил, что тормозит процесс
Реального движения в переговорах о прекращении войны в Украине нет, потому что Россия этого не хочет, сказал Зеленский.
Россия якобы хочет закончить войну, поэтому США считают, что давление на Москву будет излишним.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde.
«Мы не видим от России искреннего желания окончания войны, и мы делимся этим с партнерами. Соединенные Штаты считают, что Путин хочет завершения войны. Здесь у нас совершенно разные взгляды.
С одной стороны, ничего страшного, это нормально, когда есть разные взгляды. Но с другой стороны, когда мы хотим окончания войны, ускорения этого процесса, мы поднимаем вопрос о давлении на Россию. Мы знаем, что Путин не желает завершать войну. Мы просим о дополнительном давлении, чтобы он захотел. А Америка считает, что он хочет и зачем лишнее давление, если Россия показывает, что они тоже готовы к миру. Есть разные взгляды на некоторые вещи, и с этим нужно работать», — сказал он.
Напомним, подготовка к мирным переговорам по окончании войны превратилась в сложный процесс с постоянным переносом сроков и спорами о локации.
Зеленский сообщал, что Украина проявила максимальную гибкость и подтвердила готовность делегации прибыть в Вашингтон или Майами. В то же время, Россия предлагала выбрать нейтральные площадки в Турции или Швейцарии. Однако, этот вариант не получил согласования со стороны Соединенных Штатов.
Кроме этого, в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия готовится воевать против Украины и дальше. Об этом свидетельствуют события на фронте, а также обстрелы мирных людей.