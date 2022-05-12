"Окончательное поражение России – только вопрос времени": экс-посол Китая сделал прогноз по войне и попал под цензуру

"Окончательное поражение России – только вопрос времени": экс-посол Китая сделал прогноз по войне и попал под цензуру

Бывший посол Китая в Украине Гао Юйшэн выступил с критикой российского вторжения, назвал признаки поражения РФ и заявил об угрозе политики президента Владимира Путина для европейской безопасности.

Медиа Китая, опубликовавшие новость с высказываниями дипломата, попали под цензуру и удалили соответствующие материалы. Однако эти данные доступны в архивной версии.

Об этом пишет Washington Post.

Так, на форуме государственной Китайской академии общественных наук Гао Юйшен отметил, что действия России на поле боя ведут к поражению, поскольку не подкреплены экономической политикой.

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"Ежедневная война продолжает дорого стоить России. Мало того, что она отстает на поле боя, она также проигрывает экономическую, дипломатическую и рекламную кампанию, а это значит, что окончательное поражение России – только вопрос времени", – заявил экс-посол Китая.

Добавим, что Юйшэн видит причины неудач России в том, что после распада СССР она находится в историческом процессе непрерывного упадка. Это продолжение упадка Советского Союза. Дипломат считает ложным суждение так называемого возрождения России под руководством Путина, которого вообще не существует.

Бывший посол КНР в Украине также отметил провал блицкрига РФ и неспособность оперативно принимать решения, По его словам, ограниченные ресурсы России не соответствуют статусу "военной сверхдержавы" и страна не способна вести высокотехнологичную войну на сотни миллионов долларов в день. Каждый день затягивания войны ложится тяжелым бременем на российскую экономику, считает Юйшен.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон и лидер КНР Си Цзиньпин отметили необходимость поддерживать все усилия, направленные на оказание гуманитарной поддержки населению Украины.

Ситуация на фронтах российско-украинской войны 12 мая

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