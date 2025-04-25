"Окончательное" предложение: Reuters опубликовало полный текст мирного плана США

Трамп сделал «окончательное предложение» Украине и России по мирному урегулированию / © ТСН.ua

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Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф представил европейским чиновникам пакет предложений по прекращению войны между Россией и Украиной на переговорах в Париже 17 апреля. Теперь журналистам стало известно содержание этого «окончательного» документа.

Об этом пишет Reuters.

В рамковом документе говорится, что изложенные в нем условия представляют собой «окончательное предложение Соединенных Штатов обеим сторонам конфликта» — России и Украине. Эти условия сгруппированы в четыре основных пункта:

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Прекращение огня. Подразумевается полное прекращение боевых действий и немедленное начало переговоров по технической реализации между Киевом и Москвой. Гарантии безопасности Украины. Украина получает надежные гарантии безопасности. Гарантами выступает «специальная группа европейских государств и желающие неевропейские государства». При этом Украина отказывается от намерения вступить в НАТО, но может стремиться к членству в ЕС. Экономика. ﻿﻿США и Украина реализуют экономическое сотрудничество в рамках сделки о полезных ископаемых. Украина будет полностью восстановлена ​​и получит финансовую компенсацию [в документе не уточняется, кто финансирует это обязательство — ред.]. Санкции против России, введенные после 2014 года будут сняты. США и Россия возобновят экономическое сотрудничество в сфере энергетики и других промышленных секторов. Территориальный вопрос:

США де-юре признают контроль России над Крымом и фактически — над Луганском и оккупированными частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

Украина возвращает себе территорию в Харьковской области, восстанавливает контроль над Запорожской АЭС и Каховской ГЭС. Фактический контроль и управление энергообъектами получают США, а электроэнергия распределяется между Украиной и Россией.

Украине гарантирован беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.

Напомним, Кличко допустил отказ от территорий ради мира. Заявление столичного мэра вызвало критику, в частности, в Офисе президента.