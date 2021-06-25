Окончательное решение о проходе эсминца вблизи оккупированного Крыма принимал Джонсон - СМИ

Джонсон не прокомментировал для СМИ принятие оперативных военных решений.
Окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Крыма было принято премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.
Об этом информирует The Daily Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства.
По информации СМИ, идея о проходе Defender стала причиной спора между министром иностранных дел Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом. Последний якобы и предложил подобный маршрут.
Спор был между Раабом и Уоллесом, затем премьер-министр принял решение. Defender было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды.
Джонсон уклонился от ответа на вопрос, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы эсминец прошел вблизи аннексированного крымского побережья. В то же время представитель главы правительства в ответ на этом вопрос заявил, что не будет обсуждать тему "принятия оперативных военных решений".
Сотрудники правительства заверили СМИ, что в Кабмине не было разногласий по поводу предполагаемой миссии и что подобные утверждения являются необоснованными.
Читайте также:
- Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю у аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.
- Министерство обороны Великобритании впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.
- Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь у оккупированного Крыма, снял происходящее на камеру.