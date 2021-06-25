Окончательное решение о проходе эсминца вблизи оккупированного Крыма принимал Джонсон - СМИ

Джонсон не прокомментировал для СМИ принятие оперативных военных решений.

Окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Крыма было принято премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Об этом информирует The Daily Telegraph со ссылкой на источник в министерстве обороны королевства.

По информации СМИ, идея о проходе Defender стала причиной спора между министром иностранных дел Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом. Последний якобы и предложил подобный маршрут.

Спор был между Раабом и Уоллесом, затем премьер-министр принял решение. Defender было направлено решение о том, что он должен совершить мирный проход через эти воды.

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Джонсон уклонился от ответа на вопрос, отдавал ли он распоряжение о том, чтобы эсминец прошел вблизи аннексированного крымского побережья. В то же время представитель главы правительства в ответ на этом вопрос заявил, что не будет обсуждать тему "принятия оперативных военных решений".

Сотрудники правительства заверили СМИ, что в Кабмине не было разногласий по поводу предполагаемой миссии и что подобные утверждения являются необоснованными.

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Напомним, в среду, 23 июня, Минобороны России заявило об открытии предупредительного огня по британскому кораблю у аннексированного Крыма. Бомбардировщик якобы сбросил бомбы на его пути.

Министерство обороны Великобритании впрочем заявило, что предупредительный огонь по их эсминцу никто не открывал.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который оказался на борту британского эсминца HMS Defender, по которому, по утверждению России, был открыт предупредительный огонь у оккупированного Крыма, снял происходящее на камеру.

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