Окончательный крах режима Путина будет хаотичным и насильственным – Politico

Самые влиятельные силовики России вряд ли отдадут свою власть, привилегии и богатство без боя.

Провальный мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировал хрупкость власти президента РФ Владимира Путина. Окончательный крах, скорее всего, будет хаотичным и насильственным.

Об этом говорится в статье издания Politico.

В материале отмечается, что после оглашения Пригожиным о прекращении мятежа, Путин заявил, что "вагнеровцы" могут быть свободны и этим проявил слабость.

Примечательно, что для бунта понадобилось всего около 8 000 бойцов. Однако это слишком много, чтобы можно было утверждать, что операция была тайной.

В России могли знать о планах Пригожина: почему ничего не сделали

"Пригожин – оппортунист, но его восстание имело признаки подготовки, и остается вероятным, что некоторые органы полицейского государства не смогли заметить это заранее и предотвратить его действия. Но для Путина более тревожным является очевидный вывод, что многие его шпионы и чиновники обо всем знали, но держали его в неведении", – говорится в публикации.

Спецслужбы США утверждают – они знали, что Пригожин что-то готовит. Маловероятно, что хотя бы российское ГРУ, у которого сложились тесные связи с ЧВК "Вагнер", не заметило ничего зловещего. Отсутствие мер по предотвращению мятежа наводит на мысль, что некоторые ключевые игроки решили посмотреть, не придет ли Путину конец.

Авторы статьи заверили, что переворот Пригожина, возможно, и не удался, но Путин явно проиграл. Залегая на дно, диктатор дал повод утверждать, что он сбежал из Москвы.

В выходные некоторые выдающиеся светила российского режима заметно молчали или выжидали, пытаясь вычислить возможного победителя в противостоянии. Люди в Ростове-на-Дону демонстрировали поддержку "вагнеровцам". В то же время ключевые союзники Путина и пропагандисты подняли шум, спрашивая, почему боевики смогли так близко подойти к Москве.

В материале отмечается, что впереди еще много событий, включая вероятную охоту на ведьм, и еще больше конфликтов и междоусобий, поскольку фракции обдумывают, как уберечь себя.

"Мы еще не видели последнего акта", – сказал 25 июня госс-секретарь США Энтони Блинкен.

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Это мнение разделяют лидеры российской оппозиции в изгнании, например Михаил Ходорковский. Он написал в Сети, что попытка "военного переворота была одним из самых серьезных политических событий, произошедших в России за последние 20 лет". В то же время Ходорковский посетовал, что "демократическая оппозиция не смогла воспользоваться ситуацией, потому что готовилась к разным сценариям".

Авторы статьи указывают – пока неизвестно, как демократическая российская оппозиция может влиять на ход событий на местах и быть чем-то большим, чем наблюдателями.

Каким может быть окончательный крах режима

"Когда наступит окончательный крах, он, скорее всего, будет хаотичным и насильственным. Влиятельные силовики страны вряд ли отдадут свою власть, привилегии и богатство без боя. И, возможно, лучшим сценарием будет то, что они кулуарно договорятся между собой и достигнут соглашения. Возможно, премьер-министр Михаил Мишустин номинально их возглавит", – говорится в публикации.

Однако неизвестно, сколько продержатся такие гипотетические договоренности, прежде чем различные силовые ведомства начнут конфликтовать между собой и ультранационалистами, поддерживающими войну против Украины.

ФСБ ведет переговоры с российской оппозицией

Неназванный российский диссидент сказал Politico, что уже несколько месяцев сотрудники ФСБ ведут переговоры с оппозиционными группами в изгнании.

"Это, в свою очередь, породило определенные надежды на то, что силовики и российские оппозиционные группы могут договориться о более упорядоченном конце путинизма: обе группы объединяет страх перед тем, что ультранационалисты захватят власть и начнут еще более жестокую и безрассудную войну против Украины", – говорится в статье.

Пригожин, командир "вагнеровцев" Дмитрий Уткин и их наемники стали "ледоколами" для политических изменений в России, считает Павел Лузин из Школы права и дипломатии Флетчера при Университете Тафтса.

"То, что началось как межведомственное противостояние, стало началом долговременной борьбы за "наследие Путина", за "путинизм без Путина" или за "послевоенную или постпутинскую Россию", — добавил Лузин.

В то же время, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев полагает, что теперь Путин усилит войну против Украины и репрессии в самой России: "начнется закручивание гаек".

Авторы статьи полагают, что в этой ситуации западным государствам, как и российской оппозиции, может остаться роль наблюдателей очередного предполагаемого массового переворота в России с огромными глобальными последствиями.

Напомним, ранее российский оппозиционер Андрей Пионтковский выразил мнение, что после мятежа Пригожина и других событий путинский режим будет свергнут уже в скором времени и в довольно мягкой форме.

Издание The Times информировало, что Британия готовится к возможному внезапному распаду России после попытки мятежа там.

А представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов сообщил, что Евросоюз уже давно рассматривает разные варианты развития событий в России, в том числе и ее распад.

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