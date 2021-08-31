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Окончательный вывод американских войск из Афганистана и визит Зеленского в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

Окончательный вывод американских войск из Афганистана и визит Зеленского в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

Офис Президента Украины

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Американская армия завершила вывод своего контингента из Афганистана. Читать дальше ->
  • Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. Читать дальше ->
  • Радикальное движение "Талибан" заявил, что Афганистан по-настоящему независимый после отлета из страны последних американских военных. Читать дальше ->
  • Великобритания может нанести новые удары по целям террористической организации "Исламское государство" в Афганистане. Читать дальше ->
  • Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп, говоря о выводе всего американского военного контингента из Афганистана, заявил, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена провела его максимально некомпетентным образом. Читать дальше ->

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