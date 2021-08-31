Окончательный вывод американских войск из Афганистана и визит Зеленского в США. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Американская армия завершила вывод своего контингента из Афганистана. Читать дальше ->
- Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. Читать дальше ->
- Радикальное движение "Талибан" заявил, что Афганистан по-настоящему независимый после отлета из страны последних американских военных. Читать дальше ->
- Великобритания может нанести новые удары по целям террористической организации "Исламское государство" в Афганистане. Читать дальше ->
- Бывший глава Белого дома США Дональд Трамп, говоря о выводе всего американского военного контингента из Афганистана, заявил, что администрация нынешнего американского лидера Джо Байдена провела его максимально некомпетентным образом. Читать дальше ->