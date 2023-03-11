Окопы в тылу врага и петиция о переименовании России: главные новости ночи 11 марта 2023 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 11 марта 2023 года:
- Экзистенциальная война: ISW рассказал, почему российские военные строят оборонительные линии в глубоком тылу Читать далее –>
- "Санатории" и "базы отдыха": российское правительство использует разные схемы для депортации украинских детей в РФ — ISW Читать далее –>
- Зеленской петиции предложили изменить название России на Московию: что ответил президент Читать далее –>
- Путин может посетить саммит G-20 в Индии — СМИ Читать далее –>
- РФ планирует новые протесты в Молдове, чтобы свергнуть власть — США Читать дальше –>
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