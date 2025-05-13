Кремлевский диктатор боится ехать в Турцию на переговоры с Зеленским / © Associated Press

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В то время, когда в Турции готовятся принять переговоры на высшем уровне с участием Украины, России и Соединенных Штатов, российские пропагандисты и близкое окружение президента РФ Владимира Путина пытаются замаскировать отсутствие сообщений о его присутствии на переговорах, которые он сам предложил три дня назад. Молчание кремлевского диктатора о визите в Турцию свидетельствует о его банальном психологическом страхе.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

По его словам, пропагандисты используют тезисы в стиле «хитрый ход», «только Путин будет решать», «на фронте наступаем — нам решать» и т.д.

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«Фактически пропагандисты работают на внутреннего россиянина, поскольку тот может не понять, почему Путин не хочет ехать в Турцию, если, как россиянам говорят, «Россия побеждает», и действительно подумает, что тот боится», — пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что ситуация вызывает у Путина страх, поскольку ему уже перекрыли немало ходов для манипулирования переговорами, а заканчивать войну он не хочет.

«Еще и Патрушев, Лавров, Ушаков, Кириенко и особенно Чемезов из «Ростеха» и Герасимов настаивают на продолжении боевых действий. Патрушев вообще делает это не просто так — он очень хочет, чтобы его сын вице-премьер Дмитрий Патрушев стал преемником Путина, который уже серьезно начал говорить о необходимости присматриваться к людям, которые могут прийти после него», — считает руководитель ЦПД.

Андрей Коваленко также отметил, что продолжение Путиным войны против Украины может только ускорить финал самого диктатора.

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает "достаточно хороших" результатов от возможных переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле. Сам президент США не уточнил, планирует ли посетить Турцию лично.