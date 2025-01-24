Окружение Трампа разозлилось на Маска: что сделал скандальный миллиардер

В окружении президента США считают, что Маск злоупотреблял своей близостью к президенту.

Миллиардер Илон Маск попал под критику со стороны ключевых союзников президента Дональда Трампа после того, как публично выразил недовольство "мега-сделкой" по искусственному интеллекту на 500 миллиардов долларов.

Об этом сообщило издание Politico.

"Представитель Белого дома заявил, что Маск "очень сильно" переехал через свои лыжи, когда технологический магнат начал однодневную кампанию против проекта ИИ. Один из союзников Трампа заявил, что Маск злоупотреблял своей близостью к президенту. Другой республиканец, близкий к Белому дому, пошел дальше, заявив, что штаб Трампа "разъярен" тем, что Маск использует свою огромную платформу в социальных сетях, чтобы вылить холодную воду на инфраструктурную сделку", — говорится в сообщении.

Недавние публичные критики Илона Маска в отношении инициатив президента Трампа вызвали удивление. Ранее миллиардер получил беспрецедентный доступ к Дональду Трампу во время переходного периода и он возглавил так называемый "Департамент эффективности правительства".

"Во время своего первого срока Трамп доказал, что он толерантно относится к внутренним разногласиям в Белом доме. Но его кампания 2024 года, которую возглавили нынешние руководители аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз и Крис ЛаСивита, была высоко оценена республиканцами за ограниченное количество утечек информации и относительное отсутствие драматизма, выплеснувшегося на публику", — говорится в материале.

После победы Трампа на выборах, некоторые его союзники выражали недовольство относительно тесного контакта президента с Илоном Маском. Хотя точное количество времени, которое Маск провел в Белом доме, не известно, во вторник он был в Овальном кабинете, а на этой неделе он, как сообщается, работал в Западном крыле.

"Мы сейчас работаем с ним, чтобы понять его идеи - идеи инновационные. Исполнение - не очень", — отметил чиновник Белого дома.

Маск, владелец стартапа в области искусственного интеллекта, не присутствовал на презентации "Stargate", которую представил Трамп. Это инициатива, имеющая целью развитие инфраструктуры ИИ в стране с участием таких технологических гигантов, как OpenAI, Softbank и Oracle. Маск, который является соучредителем OpenAI, неоднократно критиковал ее CEO Сэма Альтмана и на этот раз "провел большую часть среды, тролля его в Интернете".є

Также читайте Под силу ли Трампу заставить Ким Чен Ына прекратить поддержку России: политтехнолог ответил

Дональд Трамп высказался относительно критики Илона Маска в адрес соглашения с искусственным интеллектом. В ответ на вопрос журналистов о том, что Маск сорвал сделку, Трамп заявил, что "правительство ничего не вкладывает. Они вкладывают деньги. Они очень богатые люди, поэтому я надеюсь, что они это сделают". Он заявил, что он имеет в виду, что "Илону не нравится один из этих людей".

Президент США также отметил, что не переживает из-за критики Маска, заявив:

"Нет, не беспокоит. Он ненавидит одного из участников соглашения".

В интервью на Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт заявила, что "американский народ должен поверить президенту Трампу и этим руководителям на слово". Она добавила, что "эти инвестиции приходят в нашу великую страну, а вместе с ними приходят и американские рабочие места".

В Politico предполагают, что Маск отдает предпочтение другим инвесторам, в частности Сатье Надели из Microsoft.

"Осуждение Маском проекта побудило бывших помощников и союзников Трампа призвать к новому подходу к миллиардеру", — говорится в сообщении.

Напомним, Трамп инициировал проект по развитию искусственного интеллекта в США.

Читайте также: