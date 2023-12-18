Олаф Шольц второй раз подхватил коронавирус – как чувствует себя канцлер

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что снова заболел коронавирусом.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

"Это явно не тот сюрприз, которому я рад. Мои текущие анализы Covid-19 показывают две полоски. Поскольку симптомов мало, я рассчитываю на легкое течение (болезни – ред.) и пока просто работаю за своим столом", – говорится в сообщении.

Добавим, что накануне болезни на Covid-19, Олаф Шольц на саммите Евросоюза в Брюсселе имел завтрак с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Болен ли на коронавирус Орбан пока не известно.

Как пишут СМИ, завтра, 19 декабря, канцлер имел запланированную встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, а в среду, 20 декабря – он будет председательствовать на заседании федерального кабинета министров.

Изменит ли коронавирус планы Олафа Шольца, пока неясно.

Впервые канцлер Германии Олаф Шольц переболел коронавирусом в сентябре 2022 года. Тогда у него наблюдались только слабые симптомы, он работал из дома.

Напомним, Шольц рассказал, как предложил Орбану выйти во время голосования по Украине.

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