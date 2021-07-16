Олигархи и чиновники в своих декларациях должны будут указывать все свои гражданства: Данилов о решении СНБО

Заполнение графы в декларации о наличии двойного гражданства будет обязательным.
В Украине олигархов, чиновников и других обяжут указывать в электронных декларациях все свои гражданства.
Об этом 16 июля сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"У нас было принято решение о задаче для Кабинета министров, чтобы они разработали и предложили законопроект о двойном гражданстве. Мы в это решение внесли дополнения. Оно касается того, что на сегодня те люди, которые заполняют декларацию в соответствии с законом о предотвращении коррупции, должны обязательно и там будет добавлена новая графа о том, имеют ли эти люди гражданства других стран или вид на жительство. Это будет обязательным для тех граждан, которые заполняют декларацию. А таких граждан у нас примерно 1 млн. Это будет обязано для них всех. И это Верховная Рада примет закон об олигархов. Они так же должны заполнить свою декларацию и указывать наличии у них другого гражданства", — сообщил Алексей Данилов.
Напомним, Кулеба прокомментировал возможность введения в Украине двойного гражданства.