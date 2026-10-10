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"Омерзительно": Джонсон резко отреагировал на решение Трампа относительно российского горючего
Джонсон назвал ошибку Трампа по России и объяснил, как снизить цены на энергоносители.
Попытки обвинить Украину в росте мировых цен на энергоносители безосновательны, а смягчение санкций против российского энергетического сектора — ошибочный шаг.
Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Омерзительно, что США сейчас снимают санкции с российского горючего, и совершенно бессмысленно обвинять Украину в скачке цен, который очевидно начался с закрытия Ормузского пролива», — заявил Джонсон.
Бывший глава британского правительства подчеркнул, что единственный верный путь к стабилизации энергетического рынка заключается в поддержке украинского суверенитета.
«Если мы хотим вернуть российские нефть и газ на мировой рынок, тогда давайте завершим эту войну со свободной, суверенной и независимой Украиной», — заявил Борис Джонсон.
Соглашение Трампа и Путина о дизеле РФ — последние новости
Напомним, президент США сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.
По данным Axios, Вашингтон увязал решение об экспорте российского топлива с отказом Украины прекратить удары по НПЗ.
Также Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.