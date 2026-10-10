ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
626
Время на прочтение
1 мин

"Омерзительно": Джонсон резко отреагировал на решение Трампа относительно российского горючего

Джонсон назвал ошибку Трампа по России и объяснил, как снизить цены на энергоносители.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Борис Джонсон

Борис Джонсон / © Associated Press

Попытки обвинить Украину в росте мировых цен на энергоносители безосновательны, а смягчение санкций против российского энергетического сектора — ошибочный шаг.

Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Омерзительно, что США сейчас снимают санкции с российского горючего, и совершенно бессмысленно обвинять Украину в скачке цен, который очевидно начался с закрытия Ормузского пролива», — заявил Джонсон.

Бывший глава британского правительства подчеркнул, что единственный верный путь к стабилизации энергетического рынка заключается в поддержке украинского суверенитета.

«Если мы хотим вернуть российские нефть и газ на мировой рынок, тогда давайте завершим эту войну со свободной, суверенной и независимой Украиной», — заявил Борис Джонсон.

Сообщение Бориса Джонсона

Сообщение Бориса Джонсона

Соглашение Трампа и Путина о дизеле РФ — последние новости

Напомним, президент США сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о больших поставках российского дизеля на американский и мировой рынки.

По данным Axios, Вашингтон увязал решение об экспорте российского топлива с отказом Украины прекратить удары по НПЗ.

Также Дональд Трамп заявил, что обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом удержаться от атак на инфраструктуру производства и переработки дизельного горючего.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie