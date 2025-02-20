"Омерзительное предательство": сенатор-демократ раскритиковал заявления Трампа об Украине

Президента США Дональда Трампа жестко раскритиковали по поводу заявлений об Украине. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь назвал это "отвратительной изменой".

Об этом Блюменталь сказал в комментарии журналистам, передают "Новости Live".

"В каком мире он живет? Это не только ложь, но и отвратительной изменой страны, которая проливала кровь, боролась и умирала за нашу свободу... Наш президент пренебрег правду и жертвы храбрых людей, защищающих нашу свободу. Их борьба — наша. А сдача президента — позорна", — заявил Блюмент.

Ранее говорилось, что президент США Дональд Трамп, возможно, получает информацию о российско-украинской войне из источников, распространяющих российскую пропаганду. Он находится в информационной экосистеме, отражающей взгляды Путина.

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