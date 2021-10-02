"Он благодарен бывшей жене": депутат из "Слуги народа" прокомментировала свои отношения с Саакашвили

"Он благодарен бывшей жене": депутат из "Слуги народа" прокомментировала свои отношения с Саакашвили

Елизавета Ясько сказала, что ей стыдно за комментаторов, которые обсуждают ее личную жизнь.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько считает недопустимым бурное обсуждение ее отношений с бывшим президентом Грузии Саакашвили, которого недавно задержали в Тбилиси.

Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

После того, как в соцсети Facebook появилось видео, где Ясько и Саакашвили объявили о своих чувствах, народная депутата Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция "Европейская солидарность") заявила, что ее коллега имеет отношения с женатым мужчиной. В ответ Ясько посоветовала Климпуш-Цинцадзе не интересоваться ее личной жизнью, а думать "об Украине и о защите украинских интересов".

"Мне стыдно, что, к сожалению, есть такие комментаторы", — сказала Ясько в комментарии.

Народный депутат также отметила, что на видео, которое все обсуждают, Саакашвили "говорит о том, что он благодарен своему прошлому, в том числе своей бывшей жене".

Елизавета Ясько не уточнила, сколько времени продолжаются его отношения с экс-президентом Грузии. "Некоторое время уже есть", — неопределенно сказала она.

Известно, что Елизавета Ясько закончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и имеет звание магистра политологии. Дополнительно она закончила школу государственного управления Блаватника в Оксфордском университете. В Оксфорде она была президентом Украинской сообщества, основала инициативу "Yellow Blue Strategy".

Местами ее работы было Министерство по вопросам диджитализации, культуры, медиа и спорта Великобритании, CFC Consulting, Украинский кризисный медиа-центр. Также она была вовлечена в команду стратегических коммуникаций Администрации Президента Украины.

В 2019 году Ясько стал народным депутатом от партии "Слуга народа". В сентябре того же года года ее избрали председателем постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, бывший президент Грузии Саакашвили после задержания и заключения в СИЗО начал голодовку и объявил себя политическим заключенным.

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