"Он должен заключить соглашение": Трамп надеется на скорейшее прекращение войны в Украине после разговора с Путином

Трамп в очередной раз выразил свою позицию, что эта война никогда не должна была начинаться.

Дональд Трамп, который в понедельник приобрел официальные полномочия президента США, выразил намерение провести встречу с Владимиром Путиным и как можно скорее завершить войну в Украине.

Об этом он заявил журналистам во время подписания указов в Овальном кабинете, пишет Укринформ.

«Я встречусь с президентом Путиным», — сказал Трамп в ответ на вопросы журналистов о возможности такой встречи.

В то же время, глава Белого дома отметил, что не может говорить о том, когда именно это произойдет. Однако позже заметил, что это может произойти очень скоро.

В ответ на вопрос, как он планирует завершить войну в Украине, президент США отметил: «Мы пытаемся сделать это как можно скорее». При этом Трамп в очередной раз выразил свою позицию, что эта война никогда не должна была начинаться.

Впоследствии, когда журналисты попытались уточнить, сколько времени понадобится для прекращения конфликта, Трамп отметил, что сначала он должен поговорить с Путиным.

«Нам нужно это узнать. Он не может быть в восторге (от войны – ред.), у него не все так хорошо», — сказал президент США.

По его словам, многие считали, что война закончится через неделю, но она растянулась почти на три года.

Трамп констатировал, что погибло очень много людей — как с российской стороны, так и со стороны Украины, поэтому «было бы очень хорошо положить конец этой войне».

Также он выразил уверенность, что Владимир Зеленский хочет заключить соглашение, чтобы прекратить войну. По словам президента США, неизвестно, хочет ли этого Путин.

«Он (Путин – ред.) должен заключить соглашение. Я думаю, он разрушает Россию тем, что не идет на сделку. Я думаю, что у России будут большие проблемы – посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию в России», — заметил новый глава Белого дома.

При этом Трамп отметил, что хорошо нашел бы общий язык с Путиным и выразил надежду, что тот в конце концов согласится на соглашение.

Ранее ТСН.ua сообщал, что Трамп назвал события на украинском фронте "окопной войной времен Первой мировой" и "мясорубкой людей".

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