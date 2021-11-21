"Он еще не достиг всех своих целей": Эстония предложила международному сообществу ужесточить санкции против режима Лукашенко

"Он еще не достиг всех своих целей": Эстония предложила международному сообществу ужесточить санкции против режима Лукашенко

Премьер-министр Эстонии также отметила важность поддержки Украины в этой ситуации.

Эстония предложила ужесточить санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за напряженной ситуации в отношении мигрантов на польско-белорусской границе.

Такое заявление сделала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

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По ее словам, ситуация в Беларуси не демонстрирует никаких признаков понижения напряженности .

" Попытки пересечь границу стали более жестокими. Мы ожидаем, что давление на границе сохранится, поскольку Лукашенко еще не достиг всех своих целей", — сказала премьер-министр Эстони.

Она подчеркнула, что главной целью Эстонии является поддержка безопасности Европы и единство действий всех стран ЕС по поводу этой ситуации.

" Европейский Союз и наши партнеры четко понимают, что происходит: это гибридная атака на внешние границы ЕС и НАТО. Это не миграционный кризис", — заявила Кая Каллас.

Чиновница также подчеркнула, что это длительное противостояние соответствует интересам белорусского режима, ведь это поможет отвлечь внимание от продолжающихся жестоких репрессий и нарушений прав человека в Беларуси. П ремьер-министер отметила, что сейчас за решеткой находится более 800 политических заключенных.

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"В фокусе нашей будущей работы будет: во-первых, быстрое выполнение санкций. Мы не поддадимся давлению или шантажу со стороны режима Лукашенко: немедленное введение новых и усиленных санкций является одним из ключей к борьбе с гибридной атакой. Во-вторых, мы сосредотачиваемся на постоянном дипломатическом давлении с целью прекращения рейсов из стран отправления и транзита. Мы видели дипломатический успех — многие рейсы остановились. Это давление необходимо поддерживать, и институты ЕС будут продолжать играть здесь важную роль", — подчеркнула Кая Каллас.

Кроме того, чиновница отметила важность поддержки Украины в этой ситуации.

"Мы очень внимательно следим за военными маневрами России у границ Украины. В своей риторике Россия в последнее время все более агрессивно атакует Украину — очевидно, есть желание еще больше обострить отношения. Целью сотрудничества союзников является предотвращение военной эскалации", — сказала Каллас.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко признал причастность своих силовиков к коллапсу на польской границе.

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