"Он этого не любит, поэтому изолируется": российские элиты начинают давить на Путина

"Он этого не любит, поэтому изолируется": российские элиты начинают давить на Путина

Очень важно, чтобы к внутреннему давлению в России присоединилось и внешнее.

Российские элиты начинают давить на Путина из-за полностью проигрышной войны в Украине и санкций.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, пишет 24 канал.

Так, по его словам, в России начинаются реальные внутренние разборки среди российских элит. На Путина начинают оказывать давление, это влияет на президента страны-агрессорки, однако сам он такого очень не любит.

"Они (элиты – ред.) начинают давить на Путина. Он этого не любит, изолируется," – говорит Денисенко.

Кроме того, советник министра внутренних дел убежден, что очень важно, чтобы к внутреннему давлению присоединилось и внешнее. Россия уже потребовала миру платить за ее газ в рублях. И хотя европейские лидеры отказались от этого, это означает неизбежную борьбу с миром.

"Первые расчеты приходятся где-то на 10 – 12 апреля. Первые контракты, которые нужно будет проплачивать. С этого момента начинается большая или небольшая газовая рублевая война между Россией и цивилизованным миром", – отметил советник главы МВД.

Напомним, 23 марта президент РФ Владимир Путин приказал "Газпрому" перевести расчеты по поставкам газа в Европу в рубли. Однако страны G7 отклонили такое требование РФ. Россия же начала угрожать перекрыть газ, если Европа откажется платить за него в рублях.

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