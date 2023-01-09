"Он хочет другой Европы": генсек НАТО предупредил об опасности в случае победы Путина в Украине

Отношения между НАТО и Россией останутся напряженными даже после окончания войны в Украине, начатой РФ во главе с кремлевским диктатором Путиным.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, ситуация с безопасностью в Европе изменилась навсегда, и это следует признать.

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"Режим в Москве хочет другой Европы. Она хочет контролировать соседние страны, а демократию и свободу видит как угрозу. Это ставит Россию в положение постоянной конфронтации с Западом. Поэтому, даже если эта война закончится, проблемы в наших отношениях с Россией останутся", — сказал Столтенберг.

Также генсек подчеркнул, что победа российского диктатора в войне против Украины опасна не только Украине, но и всему Североатлантическому Альянсу.

"Если Путин победит в Украине, это будет трагедия для украинцев. Но это также опасно для нас. Сообщение ему и другим авторитарным лидерам будет заключаться в том, что если они применят военную силу, то получат то, что хотят. Это сделает нас более уязвимыми", – добавил Столтенберг.

Напомним, 9 января секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев цинично в стиле кремлевской пропаганды заявил, что "Россия не воюет с Украиной" и обвинил во всем НАТО.

До этого Медведев пригрозил НАТО. Это произошло после отправки фрегата с ракетами "Циркон" в Атлантику.

Ранее генсек НАТО спрогнозировал, сколько будет продолжаться война России против Украины и назвал условие мира.

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