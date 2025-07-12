"Он как убийца, который делает свою работу" - Зеленский о Путине

Владимир Зеленский / © Associated Press

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У президента РФ Владимира Путина фактически нет эмоций, он делает свою работу, как убийца.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает BBC.

На вопрос журналиста, что Зеленский думает о психологии Путина и о том, что у него в голове, украинский лидер ответил, что в свое время имел с ним долгую встречу.

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«У меня была встреча с ним. Долгая встреча. В декабре 2019 года во Франции. Но дело не в том. Он не человек в смысле человечности. Не об этом. Он как… Знаете, он просто делает свою работу. Без чувств. Знаете, как убийца. Да. Это просто работа», — заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Путин во время разговора очень много врал.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на тактические успехи России на фронте, Кремль постепенно теряет силы, а его стратегические цели остаются недостижимыми. По его словам, Москва рассчитывает на усталость Запада, но ее ресурсы иссякают. Президент подчеркнул, что единственным шансом для России на победу является сворачивание поддержки со стороны союзников Украины.