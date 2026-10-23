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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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«Он — марионетка Путина»: в США прозвучало сокрушительное заявление о президенте

В американском Сенате жестко прошлись по Трампу из-за переговоров с Кремлем, на которые он отправил Уиткоффа.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Сенатор США от Демократической партии Крис Кунс считает, что американский лидер Дональд Трамп «находится под властью» диктатора России Владимира Путина и фактически действует в его интересах.

Об этом политик сказал в эфире одного из телеканалов, пишет Breitbart News, комментируя переговоры США с Россией.

Кунс подверг резкой критике решение Трампа поручить переговоры с Москвой «застройщику» из Нью-Йорка Стиву Виткоффу и своему зятю Джареду Кушнеру, а «не госсекретарю, не опытному дипломату, не кому-то с военным опытом». По мнению сенатора, эти действия Белого дома свидетельствуют о «некомпетентности и коррупции в самом ядре этой администрации».

«Трамп находится под властью Путина. Он — марионетка Путина», — заявил Кунс.

Возмутился демократ льстивым словам Виткоффа о «гуманности» российского диктатора, являющегося военным преступником. По словам политика, такие заявления должны вызвать возмущение не только у европейских союзников США, но и у семей украинцев, потерявших близких из-за российских ударов.

«Я не могу представить себе ярость наших союзников в Европе и украинских семей из-за того, что мне приходится смотреть клип, где Стив Виткофф называет этого жестокого военного преступника Путина гуманистом», — подчеркнул американский сенатор.

Во время переговоров в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге 21 октября спецпосланник президента США Стив Виткофф удивил подобострастными словами в адрес Владимира Путина, назвав главу Кремля «гуманистом».

«Вы так много говорите о том, что президент Трамп — гуманист. Вы тоже гуманист, господин. Я это высоко ценю. Я выражаю вам свое уважение», — заявил Виткофф.

Заявление Виткоффа о «гуманисте» Путина — реакция

Во время переговоров в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге 21 октября спецпосланник США Стив Виткофф удивил подобострастными словами в адрес диктатора Владимира Путина, назвав его «гуманистом»: «Вы так много говорите о том, что президент Трамп — гуманист. Вы тоже гуманист, господин. Я это высоко ценю. Я выражаю вам свое уважение».

Однопартиец Трампа, сенатор-республиканец Том Тиллис резко отреагировал на комплимент посланника в адрес Путина, спросив: «Что за чертовщина, Стив?». Он подчеркнул, что такие высказывания недопустимы.

Представитель премьер-министра Великобритании Кэт Симмонс отвергла утверждение о том, что Путин является гуманистом. Она подчеркнула, что на руках главы Кремля — тысячи смертей, в том числе невинных украинцев, а также российских военных, которых отправили погибать на передовую.

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