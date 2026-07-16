"Он начал сеять раскол в стране": Федоров объяснил, почему возник конфликт с Сырским

Михаил Федоров / © Владимир Зеленский

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Бывший министр обороны Михаил Федоров прокомментировал конфликт с главкомом Александром Сырским.

Свое заявление он сделал во время брифинга.

«На самом деле, когда президент сказал, что не планирует менять Сырского — это его решение как верховного главнокомандующего. И я с этим решением полностью согласился и сказал: значит, я буду учиться работать с ним, потому что все-таки наш клиент — украинский народ, а не кто-то другой», — отметил он.

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Однако, по его словам, команда Федорова столкнулась с блокировкой всех предложенных инициатив.

«Я столкнулся с тем, что наши инициативы просто блокировались. Сырский оказался готов плести интриги, говорить за глаза и утверждать, будто против него кто-то „заказал кампанию“. Вместо того, чтобы объединять усилия для победы над врагом, он начал сеять раскол в стране», — добавил он.

В то же время Федоров отметил, что Сырского не нужно недооценивать как военного командующего, поскольку он в 2022 году «спас страну». Экс-министр вспомнил успешные операции по обороне Киева, Харькова и освобождению Херсона, которыми руководил и в которых участвовал Сырский.

Кадровые переставки в Кабмине — последние новости

Сегодня, 16 июля, за назначение Сергея Корецкого премьер-министром проголосовали 289 народных депутатов. Против был один парламентарий, семеро воздержались, еще 21 депутат не голосовал. Всего в голосовании приняло участие 318 народных депутатов.

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После голосования народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада объявила двухчасовую паузу перед рассмотрением кандидатур в новый состав Кабинета министров.

Корецкий, отвечая на вопрос, останется ли Михаил Федоров в правительстве, заявил: «Я совершенно согласен, что только в единении можно победить в этой войне. Для того чтобы делать какие-то предложения, нужно дождаться результатов голосования за министра обороны, и после этого делать выводы».

Накануне Михаил Федоров объявил, что уходит с должности министра обороны, а уже к утру в ряде городов Украины начались акции в поддержку бывшего главы Минобороны.

Полковник Павел Елизаров подал рапорт на увольнение с должности заместителя командующего Воздушными силами ВСУ после отставки министра обороны Михаила Федорова.

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