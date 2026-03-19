"Он нас предал": премьер Финляндии затравил Орбана из-за Украины

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что его венгерский коллега Виктор Орбан использует Украину как оружие в своей кампании и «предал» договоренности по Украине.

Об этом он заявил перед началом встречи лидеров стран ЕС на Европейском Совете в Брюсселе, сообщает «Укринформ».

«Он (Орбан — ред.) использует Украину как оружие в своей избирательной кампании. Это нехорошо. У нас была договоренность. И я думаю, что он предал нас. Мы должны найти решение, как двигаться дальше. И теперь я призываю Украину и Комиссию найти решение по вопросу трубопровода. Но самый важный вопрос — это то, как мы обеспечим финансирование и средства для Украины», — сказал Орпо, добавив, что ждет предложения от Комиссии.

В то же время, премьер-министр Финляндии считает, что именно сейчас следует продолжать давить на Россию, поскольку она является главным бенефициаром кризиса на Ближнем Востоке.

«Нам нужно понять, кто больше всего выиграет от этого хаоса и роста цен на энергоносители. Это Россия. И именно поэтому мы должны продолжать давление на Россию и оказывать мощную поддержку Украине. Они воюют за нас. Они каждый день ведут эту борьбу», — подчеркнул Орпо.

Что предшествовало

Как сообщает Reuters, лидеры ЕС планируют оказывать давление на Орбана, чтобы он снял вето и разрешил реализацию жизненно важного кредита Украине, который был согласован в декабре.

Дипломаты отмечают, что альтернативы выполнению соглашения нет, а критика Будапешта становится все более откровенной. Один из высокопоставленных представителей ЕС сообщил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела долгий телефонный разговор с Орбаном с четким посланием: «Ожидаю, что вы будете уважать обязательства, которые взяли на себя в Европейском Совете».

В то же время, Орбан демонстрирует неуступчивую позицию, а напряжение между Киевом и Будапештом усиливается на фоне парламентской кампании в Венгрии, где тема «украинской угрозы» активно используется в политической борьбе. Дипломаты ЕС и украинские чиновники надеются, что вопрос финансирования будет решен до начала апреля, когда Украине грозит дефицит средств из-за блокирования кредита.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европейский Союз срочно разблокировать финансовую помощь Украине на 90 млрд. евро.

Страны ЕС не должны учитывать одну-единственную страну и ее политические игры на фоне выборов, убежден Мерц.

Европа сегодня вместе с США должна, наоборот, усиливать давление на Москву, убежден канцлер Германии.

«Мы не должны считаться даже с одной-единственной страной Европейского Союза, которая теперь по внутриполитическим причинам и по ведущейся там избирательной кампании создает эту блокаду в Европе», — подчеркнул глава немецкого правительства.