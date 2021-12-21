"Он не Бог, чтобы в него верить", — Зеленский о вероятной встрече с Путиным тет-а-тет

"Он не Бог, чтобы в него верить", — Зеленский о вероятной встрече с Путиным тет-а-тет

По словам Зеленского, сейчас идет диалог между администрациями президентов РФ и Украины о возможности предстоящих переговоров.

Владимир Зеленский прокомментировал свои шансы на переговоры с президентом страны-агрессорки Владимиром Путиным. Он отметил, что ни он, ни Путин не просят друг друга о переговорах тет-а-тет.

Об главе государства сообщил во время пресс-конференции по итогам общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора".

"Ни я, ни он не берет трубку из-за того, что ни я, ни он не пытается позвонить", – пояснил он. В то же время, как отметил Зеленский, сейчас идет диалог между администрациями президентов РФ и Украины о возможности предстоящих переговоров.

На вопрос, верит ли Зеленский во встречу с Путиным, украинский президент иронически ответил: "Президент РФ для меня не Бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что нужно делать все, чтобы строить разные форматы встречи и".

Зеленский отметил, что сегодня украинская сторона открыта для диалога в любом формате. Здесь вопрос в том, готова ли к прямым переговорам Россия.

"Мы открыты к диалогу. Но нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся. В любом формате. С любыми партнерами. Мы готовы и прямой диалог, тет- а-тет, нам все равно в каком формате", — добавил президент.

Напомним, что 16 декабря Песков заявлял, что Владимир Путин готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, мол, Россия заинтересована в диалоге и, мол, Путин открыт для диалога. Впрочем, Песков отметил, что такая потенциальная встреча должна быть "ориентирована на конкретный результат".

Напомним, Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, а также к любому формату переговоров с РФ.

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