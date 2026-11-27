Зеленский и Трамп. / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на дружеское отношение лидера США Дональда Трампа к российскому диктатору Владимиру Путину во время трехстороннего саммита в Китае.

Об этом глава государства высказался в интервью BBC.

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Украинский лидер подчеркнул, что «фюрер» Кремля не может быть другом, потому что он агрессор и убийца, принесший фашизм в XXI век. Зеленский подчеркнул, что считает странным дружеское общение Трампа с Путиным.

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«Он — агрессор и убийца. Он принес фашизм в XXI век. Он не может быть другом, просто не может. Это если бы кто-то сказал о Гитлере во время Второй мировой войны, что он хороший друг», — сказал президент.

Зеленский добавил, мол, считает, что многие «воспринимают это как что-то действительно очень странное». Он обратил внимание, что для украинцев, потерявших своих детей из-за войны, болезненно слышно, как Трамп, на которого «надеются», называет Путина другом.

«Как мы можем смотреть на убийцу, когда Соединенные Штаты говорят: „Он друг, хороший друг“? Нет. Он не друг», — заявил президент.

В то же время Зеленский признал, что тон общения с Путиным является личным решением Трампа.

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Напомним, во время встречи на саммите в Китае Трамп назвал Путина своим другом. Лидеры впервые встретились перед началом пира. Увидев «фюрера», президент США улыбнулся, в шутку спросил, кто это? Впрочем, потом сам ответил: «Он мой друг».

Уже после саммита глава Белого дома посвятил российскому фюреру отдельную публикацию в своей социальной сети Truth Social. Он разместил фотографию, на которой давит руку Путину. Над изображением заглавными буквами на английском написано «My Friend» — «Мой друг».

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