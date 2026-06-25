"Он неплохо справляется": Трамп в Белом доме сделал заявление о Зеленском

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп публично похвалил действия украинского президента Владимира Зеленского, отметив его способность достойно удерживать удар на фоне тяжелых боевых действий.



Об этом Трамп сказал во время встречи с Марком Рютте в Белом доме 24 июня, отвечая на вопросы журналистов, сообщил Clash Report.

Оценка действий Владимира Зеленского

В ответ на прямой вопрос репортера о том, выиграет ли сейчас украинский президент, Трамп высказал оптимистическую позицию. Он подчеркнул, что, несмотря на общую сложную ситуацию, руководство в Киеве демонстрирует хорошие результаты.

"Ну, он справляется достаточно неплохо", - констатировал президент США.

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Устойчивость на фоне потерь

В то же время, американский лидер напомнил о высокой цене этого кровавого противостояния для обоих государств. По его словам, на поле боя продолжает гибнуть многие, однако украинская сторона сохраняет свою устойчивость.

«Он держит удар, по крайней мере, многие гибнут с обеих сторон. Но я думаю, что он неплохо справляется», — подытожил Дональд Трамп.

Напомним, Трамп жестко прошелся по странам ЕС . Президент США раскритиковал союзников по НАТО и высказался по поводу роли Эрдогана в войне с Ираном.

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