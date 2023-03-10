"Он откровенно лгал": глава МИД Польши рассказал о разговоре с Лавровым перед началом вторжения

Российский глава Министерства иностранных дел делал вид, что Москва не планирует атаковать Украину.

Глава Министерства иностранных дел Польши Збигнев Рау рассказал, как российский коллега Сергей Лавров откровенно врал за 9 дней до начала полномасштабного вторжения.

Об этом он заявил в эфире польского телевидения, сообщает издание PAP.

Рау заявил, что встречался с Лавровым 15 февраля 2022 года, и тот уверял, что российская Госдума не собирается признавать "независимость" террористических "ЛДНР".

Польский министр заявил, что поехал тогда в Москву, чтобы понять, действительно ли Россия собирается устроить войну.

"На самом деле оказалось, что уже тогда были даны приказы о вторжении в Украину, но формально никаких указаний на это не было", — сказал Рау.

Дипломат также отметил, что у Варшавы уже тогда были данные от спецслужб США и Британии, которые указывали именно на возможное начало войны.

Рау заявил, что тогда было трудно поверить, что в Москве пойдут на такой шаг и устроят войну

"Когда это произошло, то под руководством Польши нужно было обеспечить решительное осуждение", — добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале полномасштабного российского вторжения в Украину Папа Римский Франциск хотел встретиться с диктатором Владимиром Путиным, но глава МИД РФ Сергей Лавров отказал ему в такой возможности.

Также мы информировали, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оконфузился во время конференции Raisina Dialogue 2023, проходившей в Индии.

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