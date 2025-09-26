"Он пообещал остановить убийства": Каллас сделала заявление об ответственности Трампа

Кайя Каллас. / © Associated Press

Европа не несет самостоятельно ответственности за помощь Украине в прекращении войны с Россией. В частности, учитывая обещания президента Дональда Трампа, прекратить боевые действия.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики безопасности Кая Каллас, пишет Politico.

"Это он пообещал остановить убийства. Так что это не может быть наша вина", - подчеркнула дипломат.

Каллас сделала заявление после того, как американский лидер внезапно изменил курс войны между Киевом и Москвой. В сообщении на Truth Social Трамп высказался о том, что Украина сможет бороться и вернуть всю Украину в ее первоначальном виде.

И хотя некоторые партнеры предостерегли, что Трамп может намекать на то, что он намерен отказаться от участия Америки и снять ответственность с Вашингтона. Он добавил, что это произойдет при поддержке ЕС и НАТО, которые "могут делать с американским оружием то, что считают нужным".

"Нет НАТО без США. Америка - крупнейший союзник в НАТО. Так что если говорить о том, что должно делать НАТО, это также означает, что должна делать Америка", - подчеркнула она.

Трамп недавно усилил давление на страны НАТО, чтобы те полностью прекратили импорт российской нефти и газа, и он поставил это сокращение условием для того, чтобы Вашингтон мог ввести собственные тарифы или санкции против Москвы.

"Трамп был прав. Мы сократили наши закупки нефти и газа на 80 процентов, а это значит, что если бы все делали то, что делаем мы, эффект мог бы быть больше. Мы ввели 19 пакетов санкций. Если бы союзники повторили их поступок, война закончилась бы быстрее" - добавила Каллас.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что считает, что Украина способна вернуть свою территорию к границам 1991 года. По его словам, для этого необходима финансовая поддержка Европы и НАТО. Он также подчеркнул, что Россия бесцельно ведет войну уже более полутора лет, хотя «реальная военная сила могла бы выиграть ее менее чем через неделю».