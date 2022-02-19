"Он принял решение": Байден рассказал о планах Путина по Украине

"Он принял решение": Байден рассказал о планах Путина по Украине

Президент США со ссылкой на разведданные утверждает, что Россия все-таки вторгнется в Украину.

Россия планирует военное вторжение в Украину, которое может состояться в ближайшие дни или недели.

Об этом на брифинге 18 февраля сказал президент США Джо Байден.

"Да", — ответил Байден на вопросы журналистов по поводу вторжения.

Президент США добавил, что "сейчас я думаю, что он (Путин – ред.) принял решение. У меня есть основания так говорить".

Байден подчеркнул, что Россия окружила Украину с трех сторон — вдоль российской границы, из Крыма и из Беларуси.

"У нас есть основания говорить, что Россия хочет напасть на Украину в следующие недели, следующие дни. Мы думаем, что они нападут на Киев. Там 2,8 миллиона населения. Мы говорим об этом не потому, что мы хотим конфликта, а для того, чтобы устранить любые основания, которые могут быть использованы россиянами для оправдания своих действий", – заявил Байден.

"Еще не поздно провести деэскалацию и вернуться за стол переговоров", - призвал Путина президент США.

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