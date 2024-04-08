"Он сам не знает, что сделал бы": Волкер высказался о заявлениях Трампа по войне в Украине

Бывший спецпредставитель США считает, что для окончания войны нужно показать Путину, что у него нет шансов на победу.

Когда экс-президент США Дональд Трамп заявляет, что может завершить войну в Украине за сутки, на самом деле сам не знает, как это сделать.

Такое мнение экс-специальный представитель США по Украине Курт Волкер высказал изданию "Телеграф".

Волкер сказал, что за последнее время Трамп сделал немного заявлений по Украине, "и это хорошо".

"Он сказал, что закончит войну через день. Он сказал, что этой войны никогда бы не произошло, будь он президентом. Но что он действительно сделал бы, став президентом через 10 месяцев, никто не знает. Думаю, он тоже не знает", – предположил американское чиновник.

Он отметил, что вера в возможность завершения войны за один день сталкивается с причиной начала вторжения в Украину. И речь идет именно о желании президента России Владимира Путина начать эту войну.

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"Он нападает на Украину и верит, что может из этого что-то вытащить. Поэтому если вы хотите покончить с этим, вы должны убедить Путина, что он от этого ничего не выиграет. Единственный способ сделать это – предоставить Украине военную и другую помощь, которая нужна ей, чтобы быть сильнее России", – убежден Волкер.

Напомним, в конце марта Трамп заявил, что закончит войну в Украине через 24 часа, если его изберут президентом США, а также помешает Третьей мировой войне.

А 7 апреля The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило – Трамп в частных разговорах заявил, что мог бы прекратить войну, давя на Украину ради отказа от определенной территории.

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