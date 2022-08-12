"Он соглашается, нас поддерживает": Зеленский рассказал Папе Римскому о попытках РФ повысить уровень террора

Владимир Зеленский и Папа Франциск обсудили, что они вместе могут сделать, чтобы вернуть мир в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел переговоры с понтификом.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем обращении 12 августа и рассказал, о чем говорили.

"Поблагодарил Папу Франциска за поддержку украинцев. Обсудили, что мы вместе можем сделать, чтобы вернуть мир государству. Проинформировал его о ситуации на передовой, постоянных попытках России повысить уровень террора. Он соглашается, нас поддерживает", — рассказал президент.

Ранее сообщалось, что Папа Римский хочет посетить Москву и Киев, чтобы попытаться помочь завершить войну. Понтифик рассказал, что прежде всего хотел бы посетить Россию для того, чтобы склонить российское руководство к прекращению войны против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пояснил, что приездом в Украину Папа Римский Франциск поддержал бы верующих, а также помог бы решить определенные гуманитарные вопросы. Глава украинского внешнеполитического ведомства уверен, если бы Папа посетил Украину, он бы увидел своими глазами страшные последствия войны и страдания украинского народа.

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