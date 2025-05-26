«Он совершенно сошел с ума»: Трамп набросился на Путина за многочисленные убийства мирных украинцев

Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Российский диктатор Путин «совершенно сошел с ума» и без всяких причин обстреливает Украину, убивая мирных жителей.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social .

Американский президент заявил, что всегда имел с российским диктатором хорошие отношения.

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«Но с ним что-то случилось. Он абсолютно сошел с ума!» Он без необходимости убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах.

Кроме того, он заявил, что российский диктатор хочет оккупировать всю Украину, а не только часть, и "возможно, это подтверждается". Трамп добавил, что если Путин это сделает, это приведет к краху России.

Американский президент также допустил возможность введения дополнительных санкций против России из-за ее обстрелов украинских городов.

Вместе с тем Трамп подверг критике президента Украины Владимира Зеленского.

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«Так же президент Зеленский не оказывает своей стране услуги, говоря так, как он говорит. Каждое его слово создает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось. Это война, которая никогда бы не началась, будь я президентом. Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не "Трампа". Я только помогаю потушить большие и безобразные пожары, которые были разожжены из-за вопиющей некомпетентности и ненависти», — написал президент США.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 26 мая атакует Украину крылатыми ракетами и беспилотниками .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 25 мая атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .