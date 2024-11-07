"Она и дальше будет чемпионкой для всех американцев": Байден прокомментировал поражение Харрис на президентских выборах

Президент США Джо Байден сделал заявление после поражения Камалы Харрис на выборах президента.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Подаем заявление без изменений.

"Сегодня Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко увлекаюсь.

Она была отличным партнером и государственным служащим, полным честности, мужества и характера.

В чрезвычайных обстоятельствах она активизировалась и возглавила историческую кампанию, которая воплощала то, что возможно, если руководствоваться сильным моральным компасом и четким видением нации, более свободной, более справедливой и имеющей больше возможностей для всех американцев.

Как я уже говорил ранее, выбор Камалы был первым решением, которое я принял, когда стал кандидатом в президенты в 2020 году. Это было самое лучшее решение, которое я принял. Ее история представляет лучшее в истории Америки. И как она дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю.

Она продолжит борьбу с целеустремленностью, решительностью и радостью. Она и дальше будет чемпионкой для всех американцев. Прежде всего, она и дальше будет оставаться лидером, на которого наши дети будут равняться для будущих поколений, поскольку она накладывает свой отпечаток на будущее Америки", — говорится в заявлении.

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Напомним, что ранее Байден позвонил по телефону Трампу и поздравил его с победой.

Добавим, что кандидат в президенты США Дональд Трамп уже успел выступить перед своими поклонниками с победной речью. Республиканец заявил о "политической победе, которую раньше не видел народ США".

Сразу после проигрыша Камалы Харрис в пользу Дональда Трампа некоторые демократы возлагают ответственность за поражение на президента Джо Байдена.

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