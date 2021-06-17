"Она просто маленькая девочка": папа Софии Сапеги записал обращение к Лукашенко "как отец к отцу"

Отец Сапеги призвал Лукашенко помиловать задержанную дочь Софию.
Отец Софии Сапеги, которую задержали вместе с бывшим главным редактором NEXTA Романом Протасевичем в Минске, обратился к Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь. В видеообращении к Лукашенко Андрей Сапега говорит, что до встречи с Протасевичем София была "обычной девушкой" и просто "оказалась не в том месте и не с тем человеком".
Соответствующее видеообращение опубликовано на YouTube-канале PrimaMedia.
На видеозаписи родной отец задержанной рассказал, что у него четверо детей, а София — его старшая дочь и самая любимая. Он сказал, что София Сапега "оказалась не в том месте и не с тем человеком".
Папа девушки подчеркнул, что до встречи с Романом Протасевичем София "была обычной девушкой", а во время протестов в Минске она вообще находилась в Литве.
"Ей угрожают очень серьезные тюремные сроки. В этом обращении накануне визита Александра Лукашенко в Приморский край я бы хотел обратиться лично к нему как отец к отцу. Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Достаточно жестокости, в последнее время мир ней переполнен. Любой здравомыслящий человек понимает, что София оказалась не в том месте и не с тем человеком. До встречи с Романом Протасевичем, она была обычной девушкой. Во время протестов в Минске она была в Литве, и если что-то она и делала в тот период — это точно история любви, а не убеждений. Я думаю, она помогала Роману в его работе. Александр Григорьевич, как отец отца я прошу о личной встрече", — говорит отец Софии.
Сапега заверил, что готов привести все необходимые гарантии того, что Софья не будет привлечена к подобным акциям протеста.
"В этом же обращении я прошу губернатора Приморского края содействия в организации личной встречи с Лукашенко, возможно мне удастся убедить его помиловать мою дочь. Прошу вас, не ломайте судьбу моей дочери. Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить", — отметил он .
Напомним, что Романа Протасевича вывели на брифинг МИД Беларуси.
Ранее он появился в эфире государственного канала Беларуси ОНТ. В интервью Протасевич дал ряд показаний против себя и своих соратников. Роман расплакался во время интервью.
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