"Она серьезно?": скандал с законопроектом Безуглой докатился до Европарламента

Немецкий депутат подчеркнула, что такие инициативы не очень помогут в открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС.

В Европарламенте раскритиковали законопроект народных депутатов Украины Марьяны Безуглой и Галины Третьяковой, устанавливающий уголовную ответственность за "присвоение государственных функций".

В частности, слова критики опубликовала в Сети депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон.

"Она серьезно? Зачем законодатель в Верховной Раде вносит законопроекты? Провоцировать? Я надеялась, что здесь, в Киеве, мы имеем дело с более взрослыми коллегами. Очень странно читать эти истории от кого-то из правящей партии, тогда как мы на самом деле настаиваем на открытии переговоров о вступлении в ЕС", – написала фон Крамон на своей Facebook-странице.

Она подчеркнула, что такие инициативы не очень помогут, "если вы начинаете законодательно откровенно дискредитировать и ограничивать работу общественных организаций в Украине".

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Сообщение депутата Европарламента от Германии Виолы фон Крамон

Напомним, Безуглая вместе с Третьяковой внесли в Раду законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за "присвоение государственных функций". Буквально документ предусматривает наказание в случае, если определенная общественная организация (не являющаяся специальной миссией) отправляет без согласований гражданина, контактирующего с иностранными партнерами для обсуждения качества реформ в Украине.

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