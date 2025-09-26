"Они боятся смерти": Обама назвал причину 80% мировых проблем

44-й президент США Барак Обама / © Getty Images

Реклама

44-й президент США Барак Обама заявил, что нынешний американский лидер, «старый» Дональд Трамп совершает «насилие против правды». Обама добавил, что 80% проблем в мире возникли именно из-за старых людей.

Заявление бывшего президента США прозвучало на лондонской арене O2 в рамках выступлений политика в Европе. Отрывок своего выступления Обама опубликовал в соцсети Х.

По словам 64-летнего Обамы, Трамп совершил «насилие против правды» тогда, когда публично связал лекарства от простуды с аутизмом.

Реклама

Видео с заявлением экс-главы Белого дома мгновенно стало вирусным в американском сегменте Интернета. Прежде всего, внимание пользователей привлек намек Обамы на возраст Трампа, которому 79 лет. Но не исключено, что речь шла и о президенте России Владимире Путине, которому 72 года.

«Можно смело сказать, что 80% мировых проблем связаны со старыми людьми, которые боятся смерти и никчемности, и не отпускают их. Они строят пирамиды и пишут свои имена на всем. Они очень волнуются по этому поводу», — сказал 44-й президент США.

Он подчеркнул, что «не говорит о ком-то конкретном», а имеет в виду «просто старых мужчин, некоторые из которых фигурируют в деле Эпштейна».

Обама также конкретизировал, что говоря о «насилии против правды», имеет в виду «выступление моего преемника в Овальном кабинете, который делает широкие заявления относительно определенных лекарств и аутизма». Экс-президент добавил, что такие заявления «старых мужчин», «несомненно подрывают общественное здоровье» и «могут нанести вред беременным женщинам».

Реклама

Напомним, накануне Трамп заявил, что из-за употребления беременными тайленола (другое название — парацетамол) и прививок детей якобы может возникать аутизм. Президент США также призвал беременных не употреблять упомянутые лекарства, а родителей — не делать детям прививки в раннем возрасте. В то же время специалисты заявили, что исследования не подтвердили связи между тайленолом и аутизмом.