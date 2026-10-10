"Они будут продолжать — и поступят правильно": Келлог высказался об ударах по НПЗ России

Кит Келлог / © Associated Press

Реклама

Генерал-лейтенант армии США в отставке и бывший специальный посланник США по вопросам Украины Кит Келлог считает, что украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам России оказывают мощное давление на Кремль и заставляют российское общество ощутить последствия войны. Он убежден, что Киев должен продолжать такие атаки на территории государства-агрессора.

Об этом Келлог заявил в эфире телеканала Fox Business.

Реклама

Кремль ищет способы ослабить давление

По словам Келлога, попытки России наладить поставки дизельного топлива в США и на международный рынок могут иметь скрытые политические и экономические мотивы. По его мнению, Москва стремится ослабить давление, которое на неё оказывают украинские атаки на нефтяную инфраструктуру.

Реклама

«Президент Зеленский наносит мощные удары по нефтеперерабатывающим заводам в Украине. Он наносит удары глубоко на территории России», — отметил бывший специальный посланник США.

Келлог высказал предположение, что Кремль может попытаться использовать поставки топлива в качестве инструмента для улучшения отношений с Вашингтоном и привлечения американской стороны к переговорам. В то же время он призвал не воспринимать такие шаги Москвы как проявление доброй воли.

«Я просто действительно не верю, что президент Путин делает это из доброты души», — подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Он также выразил недоверие к Кириллу Дмитриеву, представляющему российские экономические интересы, и предостерег от предположений о том, что Москва действует исключительно в целях налаживания отношений с Соединёнными Штатами.

Реклама

Украина переносит войну на территорию России

Келлог подчеркнул различия в выборе целей украинскими и российскими военными. По его оценке, Украина сосредотачивается преимущественно на объектах российского военно-промышленного комплекса, тогда как Россия систематически наносит удары по гражданской инфраструктуре Украины.

«Я считаю, что Украина переносит войну на территорию России. И теперь народ России начинает говорить: „О, перед нами настоящая драка“», — заявил он.

По мнению Келлога, удары по российской нефтяной инфраструктуре демонстрируют россиянам, что развязанная Кремлем война имеет последствия не только для Украины. Они также создают дополнительные проблемы для российской экономики и военной машины.

Не прекращать атаки на российские НПЗ

Бывший специальный посланник США считает, что украинские удары усиливают давление на Владимира Путина, который не смог достичь заявленных целей войны, несмотря на продолжающиеся боевые действия.

Реклама

Келлог напомнил, что российское руководство изначально рассчитывало на быструю военную кампанию, однако война затянулась на годы. Он также выразил сомнение в том, что масштабное российское наступление позволит Кремлю захватить остальные территории Донецкой области, которые остаются под контролем Украины.

По его словам, неспособность России одержать решающую победу является одной из причин, по которой Москва пытается добиться прекращения украинских атак на свои нефтеперерабатывающие заводы.

«Они пытаются сказать украинцам и американцам: „Ну, перестаньте нападать на наши НПЗ“», — пояснил Келлог.

Он убежден, что Украина не должна соглашаться на такие требования.

«Они этого не сделают. Они будут продолжать атаковать, и поступят правильно. Это военная операция. Это война. Они атакуют совершенно правильно», — подытожил генерал-лейтенант в отставке.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 9 октября сообщил, что договорился с Владимиром Путиным о крупных поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По данным Axios, Вашингтон связал решение об экспорте российского топлива с отказом Украины прекратить удары по НПЗ.

В субботу, 10 октября, Дональд Трамп заявил, что обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом воздержаться от атак на объекты инфраструктуры по производству дизельного топлива в России.

Новости партнеров

Новости партнеров