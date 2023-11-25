"Они были готовы закончить войну": Арахамия рассказал о переговорах с россиянами в Беларуси

Если бы Украина согласилась на главное условие россиян, это потребовало бы изменений в Конституцию.

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, который в первые дни полномасштабной войны был участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, чего больше всего хотела российская делегация.

Об этом он говорил в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

По его словам, россияне до последнего надеялись, что они вынудят Украину отказаться от намерений вступить в НАТО.

“Это было самое большое для них дело. Они были готовы закончить войну, если мы примем (как Финляндия после "зимней войны" 1939-40 годов) нейтралитет и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот, все остальное – косметические политические "приправки", типа о денацификации, русскоязычном населении и бла-бла-бла", — подчеркнул Арахамия.

Он отметил, что если бы Украина согласилась на главное условие россиян, это потребовало бы изменений в Конституцию.

"Во-первых, наш путь в НАТО записан в Конституции. Во-вторых, нет доверия (и не было) к россиянам, что они это сделают [окончат войну]. Это можно было сделать, только если есть гарантии безопасности. Мы же не могли что-то подписать, отойти, все бы там выдохнули, а потом они зашли бы более подготовленными", — объяснил позицию украинской делегации Давид Арахамия.

Напомним, недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ, экспрезидент России Дмитрий Медведев, преимущественно пугающий мир ядерным армагеддоном и угрожающий ракетными ударами по странам НАТО, неожиданно упомянул о возможности переговорного процесса как инструмента окончания войны.

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