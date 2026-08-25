«Они должны определить, где заканчивается Россия»: Сикорский жестко прошелся по Кремлю

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

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Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко заявил, что Россия раз и навсегда должна определить, где кончаются ее границы.

Об этом глава МИД Польши сказал во время интервью Slawa.tv, передает Wiadomosci.

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Сикорский считает, что источником проблемы в отношениях с Россией есть ее имперские стремления к завоеванию соседних стран.

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«Проблема, которую мы, поляки и украинцы, имеем с Россией, — это российская государственная доктрина, которая является не только авторитарной, но и имперской. Она все еще предполагает господство над другими народами. Мы не можем с этим согласиться», — подчеркнул он.

По его мнению, Россия веками проводит политику экспансии, угрожая своим соседям и завоевывая новые страны.

«Россияне должны признать границы своего государства. Они должны раз и навсегда определить, где кончается Россия. Нация, которая имеет крупнейшее государство в мире и одновременно постоянно стремится завоевывать территории других стран, есть чем-то вроде аномалии», — отметил польский дипломат.

Сикорский добавил, что Москва уже давно действует по механизму завоевания и ассимиляции подчиненных наций. Здесь он упомянул недавние заявления представителя российской дипломатии Захарову, угрожавшей Польше.

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«В последние дни спикер МИД России раскритиковала Кароля Навроцкого, меня и мою семью, назвав нас якобы русофобами. „Фобия“ — это греческое слово, означающее иррациональный страх. Однако страх перед Россией не иррационален, потому что Россия действительно угрожает своим соседям», — пояснил он.

Угроза нападения России на Польшу — последние новости

Напомним, власти Польши открыто заявляют о подготовке к войне с Россией. По данным Министерства национальной обороны страны, провокация со стороны Москвы может произойти в течение ближайших месяцев.

Ранее издание National Post сообщало, что Польша направит примерно 4,8% ВВП страны на оборону на фоне военного столкновения с Россией, которое может произойти в ближайшие годы.

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