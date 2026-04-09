"Они доверяют Путину": Зеленский заявил, что США проигнорировали доказательства сотрудничества РФ и Ирана

Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что пытался привлечь внимание Белого дома к тесному сотрудничеству Москвы и Тегерана. Впрочем, доказательства были проигнорированы американцами.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу RAI.

По его словам, российские военные спутники передавали Ирану данные о критически важной инфраструктуре и расположении американских баз. Это, в свою очередь, облегчало атаки. Президент сказал об этом публично, однако, реакции США на действия Москвы почти не последовало.

Реклама

«Почувствовали ли мы реакцию Соединенных Штатов на Россию, реакцию „они должны все это остановить?“ Проблема в том, что они доверяют Путину. И это позор», — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что команда Трампа не смогла «по-настоящему понять детали того, чего хочет Россия».

Ранее Зеленский сказал, что готов встретиться с Путиным, но имеет условие встречи. Да, переговоры не могут быть проведены ни в Киеве, ни в Москве. По словам украинского лидера, есть множество мест в США, Европе и Ближнем Востоке, где это можно сделать. В то же время обсуждать вопрос Донбасс глава государства не готов. Мы не можем просто отдать эту территорию, отмечает он, ведь это чревато расколом общества, к которому и стремится Кремль.