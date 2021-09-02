Они дружат против России: у Путина отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена

Они дружат против России: у Путина отреагировали на переговоры Зеленского и Байдена

В Кремле также заявили о "антироссийской риторике".

В Российской Федерации заявили, что Украина и Соединенные Штаты собираются построить дружеские отношения для того, чтобы противостоять Москве, а не "для себя".

Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена, пишет "Интерфакс".

По его словам, переговоры украинского и американского президентов — это "дружба против России".

"Мы также обратили внимание на то, что российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сотрудничеству, в основном, со знаком "минус". Говоря по-простому, речь идет о украинской-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России", — сказал Песков.

В Кремле в очередной раз заявили о "антироссийской риторике" глав Украины и США по поводу Крыма, а также "по всем другим моментам".

Как сообщалось, в Белом доме завершилась встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часов вместо запланированных протокольно 45 минут.

Офис главы украинского государства опубликовал совместное письменное заявление Зеленского и Байдена. Украина получит от США системы "Джавелин" и прочее оборонное оборудование. Также США пообещали оказывать финансовую поддержку Украине для судебной реформы и борьбы с коррупцией, а также привлечь Россию к ответственности за агрессию против Украины.

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