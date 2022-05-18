"Они еще питают иллюзию": Подоляк объяснил, почему переговоры с Россией на сегодняшний день невозможны

"Они еще питают иллюзию": Подоляк объяснил, почему переговоры с Россией на сегодняшний день невозможны

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что на сегодняшний день с Россией невозможно проводить переговоры, поскольку это государство еще не до конца поняло свое положение в войне.

Россия питает иллюзии, что сможет достичь в войне на востоке Украины определенных военных успехов.

Об этом Подоляк сказал в эфире "Радио НВ".

"Безусловно, что переговоры сегодня приостановлены. Для нас важна позиция президента Украины. Когда он скажет, что нужно начинать переговоры, на какие позиции выходить, мы будем это делать. Но сегодня это невозможно", – сказал советник главы ОП.

"Россия все еще не понимает последствия войны. У нее есть иллюзии, что они могут на востоке Украины добиться определенных военных успехов – это не так. Они еще питают иллюзию, что они могут отбиться от санкций, которые еще не начали работать по полной, и Россия еще не страдает от санкций так, как должно страдать государство-агрессор. Но это не так, и к середине лета они будут страдать уже в полном объеме", – рассказал Подоляк.

По его мнению, Россия еще не до конца поняла, что она страна-изгой.

"Они все еще живут в своей пропаганде. Безусловно, это влияет на переговорный процесс", – заметил советник главы ОП.

Напомним, ранее спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорный процесс с Украиной остановился из-за якобы полного отсутствия желания Киева.

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